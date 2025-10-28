La mia fidanzata continua a prendere animali domestici li lascia girare ovunque per casa e la biancheria puzza sempre di lettiera Sono arrivato a odiarli | lo sfogo su Reddit

“Conto più io o i nostri animali?”: se lo è chiesto un uomo a proposito della sua fidanzata. Anzi, lo ha chiesto agli utenti di Reddit, la piattaforma che, come ben sanno i lettori di FQMagazine, accoglie sfoghi di anonimi navigatori. L’uomo, trentenne, ha raccontato che lui e la sua fidanzata ventottenne stanno insieme da cinque anni e sono fidanzati ufficialmente da uno, ma non hanno ancora fatto piani per il matrimonio, anche per ragioni economiche. “ Quando ci siamo conosciuti, lei aveva tre animali: un gatto anziano, un cane anziano e un cane più giovane. Mi sono sempre piaciuti gli animali, ma non ne ho mai voluti di miei”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

