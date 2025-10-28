La Meloni impone 5 miliardi di tasse alle banche

Laverita.info | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il premier: «Su 44 miliardi di profitti, gli istituti ne verseranno cinque». E annuncia un piano per «alloggi a prezzi calmierati per giovani coppie». Due punti su cui c’è sintonia col Carroccio, che però insiste: «Servono più soldi». Tajani: «Non dal credito».. Infermieri, firmato l’accordo grazie alla Cisl: 172 euro al mese in più per il personale sanitario.. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info

la meloni impone 5 miliardi di tasse alle banche

© Laverita.info - La Meloni impone 5 miliardi di tasse alle banche

Contenuti che potrebbero interessarti

meloni impone 5 miliardiMeloni dura con le banche, 5 miliardi su 44 di profitti: “Siamo tutti soddisfatti” - Solo 5 miliardi su 44 di profitti nel 2025 Nel suo dialogo con Messina, Giorgia Meloni aggiunge che su 44 miliardi di profitti ... Lo riporta quifinanza.it

meloni impone 5 miliardiMeloni: "Dalle banche 5 miliardi su 44 di profitti: possono essere soddisfatte" - La premier a colloquio con l'ad di Intesa Sanpaolo Carlo Messina nell'ultimo libro di Bruno Vespa: "Non tassiamo la ricchezza prodotta da aziende, sarebbe sbaglaito. Come scrive ilfoglio.it

meloni impone 5 miliardiMeloni alle banche: «Possono essere soddisfatte, abbiamo chiesto 5 miliardi su 44 di profitti» - La presidente del Consiglio: contributo su rendite create anche grazie al governo, non tassiamo le ricchezze prodotte ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Meloni Impone 5 Miliardi