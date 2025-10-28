La Meloni impone 5 miliardi di tasse alle banche
Il premier: «Su 44 miliardi di profitti, gli istituti ne verseranno cinque». E annuncia un piano per «alloggi a prezzi calmierati per giovani coppie». Due punti su cui c’è sintonia col Carroccio, che però insiste: «Servono più soldi». Tajani: «Non dal credito».. Infermieri, firmato l’accordo grazie alla Cisl: 172 euro al mese in più per il personale sanitario.. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info
