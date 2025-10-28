La mappa infortuni del Napoli | De Bruyne tornerà nel 2026 Lukaku forse già a dicembre

Ilnapolista.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da Rasmus Højlund a Kevin De Bruyne quanto è lunga la lista degli infortunati del Napoli. Il centravanti danese è rimasto ai box a causa dell’infortunio muscolare rimediato durante la sosta per le Nazionali, saltando nell’ordine: Torino, PSV Eindhoven e Inter. Dovrebbe rivedersi questa sera (in panchina) contro il Lecce. Anche Neres è tra i convocati. Potrebbe giocarsi oggi una maglia con Noa Lang nella trasferta in Salento. Ed è il primo spiraglio di luce in una infermeria che è ricchissima di infortuni. L’ultimo che si è accomodato in panchina ed ha preso il primo aereo per operarsi al bicipite femorale destro è stato Kevin De Bruyne che dice addio al 2025 e seguirà il Napoli da lontano (come sta già facendo Lukaku). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

la mappa infortuni del napoli de bruyne torner224 nel 2026 lukaku forse gi224 a dicembre

© Ilnapolista.it - La mappa infortuni del Napoli: De Bruyne tornerà nel 2026, Lukaku forse già a dicembre

Contenuti che potrebbero interessarti

mappa infortuni napoli deLa mappa infortuni del Napoli: De Bruyne tornerà nel 2026, Lukaku forse già a dicembre - Da Rasmus Højlund a Kevin De Bruyne la lista degli infortuni del Napoli. Scrive ilnapolista.it

mappa infortuni napoli deInfortuni Napoli, non solo De Bruyne! Anche David Neres ha lasciato dolorante il match contro l’Inter: le sue condizioni preoccupano Conte - Infortuni Napoli, oltre a De Bruyne anche David Neres preoccupa Conte dopo essere uscito dolorante contro l’Inter. Riporta calcionews24.com

mappa infortuni napoli deNapoli capolista coi cerotti: da Lobotka a De Bruyne, tutti gli infortunati di Conte - La vittoria contro l'Inter vale il primato in classifica per i partenopei, che però sono decimati dagli infortuni in tutti i reparti: i tempi di recupero, giocatore per giocatore ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Mappa Infortuni Napoli De