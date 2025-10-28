La mappa infortuni del Napoli | De Bruyne tornerà nel 2026 Lukaku forse già a dicembre

Da Rasmus Højlund a Kevin De Bruyne quanto è lunga la lista degli infortunati del Napoli. Il centravanti danese è rimasto ai box a causa dell’infortunio muscolare rimediato durante la sosta per le Nazionali, saltando nell’ordine: Torino, PSV Eindhoven e Inter. Dovrebbe rivedersi questa sera (in panchina) contro il Lecce. Anche Neres è tra i convocati. Potrebbe giocarsi oggi una maglia con Noa Lang nella trasferta in Salento. Ed è il primo spiraglio di luce in una infermeria che è ricchissima di infortuni. L’ultimo che si è accomodato in panchina ed ha preso il primo aereo per operarsi al bicipite femorale destro è stato Kevin De Bruyne che dice addio al 2025 e seguirà il Napoli da lontano (come sta già facendo Lukaku). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

