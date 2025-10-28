La manovra taglia sulla mobilità sostenibile e Roma paga il prezzo più alto

di Linda Meleo* Mentre le città sono costantemente alle prese con misure per migliorare la qualità dell’aria, e quindi la salute dei cittadini, e soffrono di enormi costi legati al traffico, per far quadrare la nuova modesta Legge di Bilancio, il governo Meloni fa arrivare tagli lineari ai Ministeri. Tra i dicasteri più colpiti c’è il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, guidato da Matteo Salvini, che sceglie di ridurre gli investimenti sulla mobilità sostenibile urbana. Scelta nefanda per le città, ma non sorprendente considerato gli impegni miliardari presi sul Ponte sullo Stretto di Messina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

