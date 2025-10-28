La manovra finanziaria arriva al Senato | da giovedì inizia l’iter della legge taglia-tasse

Secoloditalia.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La manovra approda in Aula. “Ringrazio maggioranza e opposizioni per aver trovato una soluzione all’unanimità sui lavori da qui a giovedì”, ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa al termine della riunione della conferenza dei capigruppo.  La sessione di bilancio inizierà giovedì dopo le votazioni? E’ stato chiesto a La Russa “Certo. Inizia giovedì, per forza giovedì”, la risposta della seconda carica dello Stato. Gasparri: “Una legge di grande qualità”. “In questa manovra ci sono tante cose, il taglio dell’Irpef dal 35 al 33%, stanziamenti record per la sanità, misure per detassare gli incrementi contrattuali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

la manovra finanziaria arriva al senato da gioved236 inizia l8217iter della legge taglia tasse

© Secoloditalia.it - La manovra finanziaria arriva al Senato: da giovedì inizia l’iter della legge taglia-tasse

Scopri altri approfondimenti

manovra finanziaria arriva senatoManovra 2026 all’esame del Senato, dagli affitti brevi alle banche: le possibili modifiche - Le principali misure oggetto degli emendamenti dei partiti di maggioranza sul testo della Manovra 2026 attesi all’esame del Senato ... Riporta quifinanza.it

manovra finanziaria arriva senatoAffitti brevi, tasse e pensioni: come cambia la manovra - Forza Italia e Lega hanno chiesto a gran voce diverse modifiche sul testo difeso più volte dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ... Come scrive today.it

manovra finanziaria arriva senatoManovra, verso il vertice di maggioranza sui nodi. Salvini: “Le banche finanzino il piano casa”. Tajani: “No a più tasse su affitti e dividendi” - In attesa del nuovo vertice di maggioranza che dovrebbe sciogliere i nodi della prossima legge di Bilancio in vista dell’avvio dei lavori parlamentari, non si placano le tensioni tra i partiti che sos ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Manovra Finanziaria Arriva Senato