La manovra finanziaria arriva al Senato | da giovedì inizia l’iter della legge taglia-tasse

La manovra approda in Aula. “Ringrazio maggioranza e opposizioni per aver trovato una soluzione all’unanimità sui lavori da qui a giovedì”, ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa al termine della riunione della conferenza dei capigruppo. La sessione di bilancio inizierà giovedì dopo le votazioni? E’ stato chiesto a La Russa “Certo. Inizia giovedì, per forza giovedì”, la risposta della seconda carica dello Stato. Gasparri: “Una legge di grande qualità”. “In questa manovra ci sono tante cose, il taglio dell’Irpef dal 35 al 33%, stanziamenti record per la sanità, misure per detassare gli incrementi contrattuali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La manovra finanziaria arriva al Senato: da giovedì inizia l’iter della legge taglia-tasse

