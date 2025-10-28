La maledizione del Napoli non ha fine | a Lecce si fermano anche Lang e Politano I tempi di recupero

Napolissimo.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sembra una maledizione senza fine. Il Napoli esce dal ‘Via del Mare’ di Lecce con un’altra vittoria, ma anche con un bollettino di guerra che fa tremare i polsi ad Antonio Conte. In una sola partita, il tecnico perde per infortunio entrambi i suoi esterni d’attacco, Noa Lang e Matteo Politano, gettando un’ombra pesantissima sul futuro imminente della squadra. L’emergenza, a Castel Volturno, è ormai totale. Una Ripresa da Incubo: Due Cambi Forzati in 13 Minuti. Tutto è successo a inizio secondo tempo, trasformando una partita controllata in un pomeriggio di pura ansia. Il primo a richiamare l’attenzione della panchina è stato Noa Lang. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

