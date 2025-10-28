La magìa del Bosco di luce accende il Natale e Capodanno di Cattolica

Una passeggiata magica lungo un sentiero di velluto rosso, punteggiato di abeti illuminati e voliere, sotto un cielo di luci tra un’elegante Serra dei sogni, Chalet taste, pista on ice e tanta musica, concerti, eventi straordinari e imperdibili. A partire dal 29 novembre fino al 6 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

