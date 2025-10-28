La magìa del Bosco di luce accende il Natale e Capodanno di Cattolica
Una passeggiata magica lungo un sentiero di velluto rosso, punteggiato di abeti illuminati e voliere, sotto un cielo di luci tra un’elegante Serra dei sogni, Chalet taste, pista on ice e tanta musica, concerti, eventi straordinari e imperdibili. A partire dal 29 novembre fino al 6 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Approfondisci con queste news
Oggi pomeriggio la riserva naturale e oasi wwf Bosco Rocconi ci ha regalato delle luci pazzesche e rientrando a casa una luce radente e un arcobaleno hanno completato la bellissima giornata - facebook.com Vai su Facebook
Cattolica: il “Bosco di Luce” accende il Natale all’insegna della sostenibilità - Oggi pomeriggio, martedì 28 ottobre, al Palazzo del Turismo, infatti è stato presentato il programma degli eventi ... Riporta chiamamicitta.it