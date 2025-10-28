La lotta globale alla poliomelite
Castello dell’Imperatore illuminato con il simbolo mondiale della lotta contro la poliomielite. Il messaggio per celebrare il World Polio Day della campagna umanitaria " End Polio Now " è svettato sulla fortificazione federiciana con l’impegno celebrato in tutto il mondo dai Rotary club per la vaccinazione e l’eradicazione del virus. A Prato il Rotary Prato presieduto da Elisabetta Pastacaldi e il Rotary Lippi presieduto da Lorenzo Guarducci, promotori dell’iniziativa sul territorio, hanno ricordato che già dalla fine degli anni Settanta il Rotary ha sostenuto il progetto condividendo nel 1981, l’obiettivo "vaccinare tutti i bambini del mondo contro la polio entro la data del centenario del Rotary, nel 2005" e ha dato inizio al programma Polio 2005, poi chiamato Polio Plus, tuttora in corso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondisci con queste news
La UEFA entra nell'Alleanza ACE per la lotta globale alla pirateria digitale - X Vai su X
6° Incontro della Rete Sindacale Internazionale di Solidarietà e Lotta Chianciano Terme - Siena | 13-16 novembre 2025 Il contesto globale richiede unità, solidarietà e mobilitazione dei lavoratori contro guerre, austerità, politiche autoritarie e sfruttament - facebook.com Vai su Facebook
La lotta globale alla poliomelite - Castello dell’Imperatore illuminato con il simbolo mondiale della lotta contro la poliomielite. Segnala msn.com
Poliomielite: Innovazioni e Sfide nella Lotta Contro l’Infezione - La poliomielite rappresenta ancora una minaccia significativa per i bambini in diverse regioni del mondo. Come scrive tuobenessere.it
Rotary Fasano in campo per la Giornata Mondiale della Polio - La città di Fasano e il locale Rotary Club rinnovano il loro impegno nella lotta globale per l'eradicazione della poliomielite. Lo riporta osservatoriooggi.it