La Lombardia spiega le ali Bertolaso | la regione prosegue col suo impegno per i bambini di Gaza Ecco come

«Regione Lombardia è in prima linea per offrire assistenza sanitaria e umanitaria ai bambini di Gaza, vittime della guerra e bisognosi di cure urgenti. Si tratta di un impegno concreto, che unisce la nostra rete ospedaliera, il volontariato e il sistema di accoglienza territoriale, in un modello di solidarietà e competenza riconosciuto a livello nazionale». Lo ha dichiarato l'assessore al Welfare Guido Bertolaso, intervenendo oggi in Consiglio regionale nel corso della seduta. Un appuntamento che ha visto anche la partecipazione a distanza del cardinale Pierbattista Pizzaballa.

