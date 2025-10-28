La Liga | Mbappé e Bellingham decidono il Clasico e Real a +5 in classifica

Madrid (Spagna) 27 ottobre 2025 - Era la settimana più attesa di questo avvio di stagione per quanto riguarda il calcio spagnolo. Al Santiago Bernabeu andava in scena il primo episodio del Clasico tra Real Madrid e Barcellona. Si aggiudica la vittoria la squadra di Xabi Alonso, spinta dalle reti di Mbappé e Bellingham. Barça spinto a -5 e ora attaccato alle spalle sempre più da Villareal e Atletico Madrid, entrambe vicnenti nelle loro sfide. Primo allungo in graduatoria per i Blancos in questo campionato. L'esito delle partite del weekend. Tutti gli occhi del mondo del calcio attendevano con impazienza la domenica pomeriggio di questo decimo turno di Liga, ma prima del Clasico, non sono mancate le emozioni in questa giornata di calcio spagnolo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

