Sono una delle coppie più invidiate, longeve e divertenti del mondo dello spettacolo. Stefano Bollani e Valentina Cenni tornano con un paio di progetti in cantiere. Al 77esimo Prix Italia di Napoli hanno confermato che il loro gioiellino televisivo musicale " Via dei Matti n.0? ("Parleremo dei Beatles, di Duke Ellington, Sonny Rollins e Murolo. Cerchiamo di abbracciare tutta la musica, perché non ci sono gener. Ci saranno anche Toni Servillo e Daniele Sepe") è in arrivo a dicembre su Rai3, mentre alla Festa del cinema di Roma è stato presentato, in anteprima, il primo documentario di Valentina Cenni "Tutta vita" con Stefano Bollani, Enrico Rava, Paolo Fresu, Daniele Sepe, Antonello Salis, Ares Tavolazzi, Roberto Gatto, Matteo Mancuso, Christian Mascetta e Frida Bollani Magoni.

"La libertà, l'empatia e l'ascolto sono cose su cui non riflettiamo e che diamo per scontate, ma vanno riscoperte specie nella musica": così Stefano Bollani