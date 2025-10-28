La Lega di Salvini ha dimenticato i territori e perso la sua anima
C’è grande caos nel cielo della Lega. Matteo Salvini si deve barcamenare tra tre fronti: due interni e uno esterno, con gli alleati di governo. All’interno il fronte più immediato è la concorrenza di Roberto Vannacci, che non fa mistero di gradire l’idea di una scalata al partito fondato da Umberto Bossi. Il secondo è che l’opposizione interna al partito inizia forse a darsi una struttura per fare un po’ di conti sui suoi numeri: la scorsa settimana è nata “Il Bobo”: è ufficialmente una associazione culturale nata per ricordare Roberto “Bobo” Maroni, uno dei leader storici della Lega delle origini, scomparso tre anni fa. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
