la lega di salvini ha dimenticato i territori e perso la sua anima

C’è grande caos nel cielo della Lega. Matteo Salvini si deve barcamenare tra tre fronti: due interni e uno esterno, con gli alleati di governo. All’interno il fronte più immediato è la concorrenza di Roberto Vannacci, che non fa mistero di gradire l’idea di una scalata al partito fondato da Umberto Bossi. Il secondo è che l’opposizione interna al partito inizia forse a darsi una struttura per fare un po’ di conti sui suoi numeri: la scorsa settimana è nata “Il Bobo”: è ufficialmente una associazione culturale nata per ricordare Roberto “Bobo” Maroni, uno dei leader storici della Lega delle origini, scomparso tre anni fa. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

