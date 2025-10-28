La Juventus ha un nuovo Mister ma i tifosi sono in rivolta | Non lo vogliamo

L’aria a Torino è tutt’altro che serena. L’arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus sembra ormai una questione di ore, ma la tifoseria bianconera è in piena rivolta. La dirigenza, guidata da Cristiano Giuntoli, starebbe ultimando gli accordi con il tecnico toscano, reduce dall’esperienza con la Nazionale, ma l’annuncio ufficiale tarda ad arrivare. Intanto, sui social, i tifosi hanno già detto la loro, e il coro è quasi unanime: “ Non lo vogliamo”. Un’ondata di commenti, meme, hashtag e post di protesta ha invaso X, Instagram e Facebook, trasformando il nome di Spalletti in uno dei trend topic più discussi del momento. 🔗 Leggi su Tvzap.it

