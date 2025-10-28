La Juventus ha scelto il nuovo Mister ma i tifosi sono in rivolta | Non lo vogliamo!

L’atmosfera in casa Juventus è incandescente. L’arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina bianconera sembra ormai una certezza, anche se manca ancora l’ufficialità. Ma mentre la dirigenza lavora ai dettagli, i tifosi juventini si sono già schierati. E non in suo favore. Sui social, nelle ultime ore, si è scatenata una vera e propria ondata di dissenso. L’ex tecnico del Napoli viene considerato da molti “ troppo napoletano ” per guidare la rivale storica della squadra partenopea. Tra meme, hashtag e commenti infuocati, il nome di Spalletti è diventato subito trend topic, simbolo di una scelta che molti giudicano provocatoria. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - La Juventus ha scelto il nuovo Mister, ma i tifosi sono in rivolta: “Non lo vogliamo!”

