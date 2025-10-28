La guardia di finanza sequestra oltre 31 mila articoli per Halloween non sicuri

Negli ultimi giorni, le fiamme gialle del comando provinciale di Catania hanno intensificato le attività di controllo per contrastare la vendita di prodotti non sicuri e non conformi alle normative vigenti, in vista dell'arrivo della ricorrenza di Halloween. Gli interventi, che hanno interessato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

