La Guardia di Finanza celebra il Centenario del Gruppo Sciatori Fiamme Gialle e il 60° anniversario del Soccorso Alpino del Corpo

Si è tenuta oggi a Trento, nella suggestiva cornice del Castello del Buonconsiglio, la cerimonia congiunta organizzata dalla Guardia di Finanza per celebrare due traguardi importanti: il Centenario del Gruppo Sciatori Fiamme Gialle e il 60° anniversario del Soccorso Alpino del Corpo. L’evento. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

