La grande truffa degli incentivi pubblici del fotovoltaico

Una frode da 5 milioni di euro sugli incentivi pubblici agli impianti fotovoltaici. L’hanno scoperta i finanzieri di Varese, individuando tre società controllate da imprenditori spagnoli che avrebbero richiesto e ottenuto indebitamente incentivi per la produzione di energia solare da fonti rinnovabili. L’indagine della Gdf di Gallarate ha evidenziato «la presenza di numerose imprese con capitale sociale esiguo ma proprietarie di rilevanti impianti fotovoltaici». Che sono «situati principalmente nelle regioni del centro e sud Italia e amministrate da soggetti stranieri domiciliati ma non effettivamente residenti sul territorio nazionale». 🔗 Leggi su Open.online

