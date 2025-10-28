La Grande Genova nacque cent’anni fa E aveva più abitanti allora

La volle Mussolini con l’accorpamento di vari Comuni e grandi aspettative. Nel 1965 raggiunse gli 848.121 residenti. Poi la deindustrializzazione. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - La Grande Genova nacque cent’anni fa. E aveva più abitanti allora

