La Grande Genova nacque cent’anni fa E aveva più abitanti allora

Ilsecoloxix.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La volle Mussolini con l’accorpamento di vari Comuni e grandi aspettative. Nel 1965 raggiunse gli 848.121 residenti. Poi la deindustrializzazione. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

la grande genova nacque cent8217anni fa e aveva pi249 abitanti allora

© Ilsecoloxix.it - La Grande Genova nacque cent’anni fa. E aveva più abitanti allora

Altre letture consigliate

grande genova nacque cent8217anniLa Grande Genova nacque cent’anni fa. E aveva più abitanti allora - La volle Mussolini con l’accorpamento di vari Comuni e grandi aspettative. Scrive ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Grande Genova Nacque Cent8217anni