La grande festa dell’Avis Oltre 1.700 premiati | Donare è un gesto che costruisce comunità
Nei soli primi nove mesi dell’anno 10.113 donazioni di sangue e 1.666 di plasma, raggiunte grazie al ritorno della plasmaferesi in sede: sono questi alcuni dei numeri che certificano il lavoro della sezione Avis Legnano "Cristina Rossi", che ai suoi 7.334 donatori attivi e 9.576 ex donatori ha dedicato al teatro Galleria di Legnano, la Festa del donatore. L’evento ha visto la premiazione degli iscritti che hanno compiuto il numero di donazioni utili per il conseguimento della benemerenza nel periodo compreso tra la precedente festa di marzo 2023 e il 12 maggio 2025. Il momento clou della festa è arrivato quando Gabriele Barbin è salito sul palco come "super-donatore", grazie alle sue 163 donazioni: un numero che testimonia quanto il gesto del dono sia capace di diventare un’abitudine solidale e duratura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Trofeo Vanoni, una festa di sport e tradizione Successo e grande partecipazione per l’edizione 2025 della storica corsa in montagna di Morbegno che continua a unire sport, tradizione e comunità. Il sindaco Patrizio Del Nero ha parlato di «una grande festa po - facebook.com Vai su Facebook
La grande festa dell’Avis. Oltre 1.700 premiati: "Donare è un gesto che costruisce comunità" - Sul palco delle Gallerie riconoscimento a Gabriele Barbin a quota 163. Lo riporta ilgiorno.it
La grande festa con i ragazzi. Oltre 450 alunni e tanti premi - Edizione record per il Campionato di Giornalismo promosso da La Nazione, giunto alla sua 23esima edizione. Secondo quotidiano.net