Nei soli primi nove mesi dell’anno 10.113 donazioni di sangue e 1.666 di plasma, raggiunte grazie al ritorno della plasmaferesi in sede: sono questi alcuni dei numeri che certificano il lavoro della sezione Avis Legnano "Cristina Rossi", che ai suoi 7.334 donatori attivi e 9.576 ex donatori ha dedicato al teatro Galleria di Legnano, la Festa del donatore. L’evento ha visto la premiazione degli iscritti che hanno compiuto il numero di donazioni utili per il conseguimento della benemerenza nel periodo compreso tra la precedente festa di marzo 2023 e il 12 maggio 2025. Il momento clou della festa è arrivato quando Gabriele Barbin è salito sul palco come "super-donatore", grazie alle sue 163 donazioni: un numero che testimonia quanto il gesto del dono sia capace di diventare un’abitudine solidale e duratura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La grande festa dell’Avis. Oltre 1.700 premiati: "Donare è un gesto che costruisce comunità"