La Ginnastica Petrarca protagonista agli interregionali di artistica maschile e ritmica

La Ginnastica Petrarca protagonista ai campionati interregionali di artistica maschile e di ritmica. L’ultimo fine settimana ha regalato particolari soddisfazioni alla società aretina che, nelle due discipline, è riuscita a festeggiare podi e qualificazioni per le finali nazionali, andando. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it