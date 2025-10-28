La Giamaica si prepara all’arrivo dell’uragano Melissa di categoria 5

L’arrivo in Giamaica delluragano Melissa, previsto il 28 ottobre, potrebbe causare alluvioni e frane catastrofiche. Se non s’indebolirà nelle prossime ore, l’uragano potrebbe essere il più violento di sempre ad abbattersi sul paese. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

