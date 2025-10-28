La gente dice che non ho bisogno di un costume di Halloween perché faccio già paura Sono stata cacciata persino dalle chiese | parla una delle donne più tatuate del Regno Unito
Con l’arrivo di Halloween, per molti è tempo di scegliere costumi e maschere. E magari per farsi un nuovo tatuaggio come potrebbe accadere ad alcuni dei cittadini più tatuati del Regno Unito, che raccontano di essere spesso scambiati per figure terrificanti durante il periodo delle festività. Melissa, 43 anni, madre di sette figli e residente a Kidderminster, è considerata una delle donne più tatuate del Paese. Ha oltre 800 tatuaggi sul corpo, la maggior parte realizzati in casa dal compagno Luke con tecniche “prison style”. La donna spiega di avere avuto problemi a causa del suo aspetto: “Sono stata cacciata da pub, banche e anche da chiese perché dicono che sembro minacciosa”, ha dichiarato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
