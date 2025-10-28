La foto di Gioele immortala il parelio arcobaleno circolare sul San Vicino | Qualcosa di mistico
Ancona, 28 ottobre 2025 – “Conoscevo questo fenomeno per averne letto e visto delle immagini questo fenomeno, ma averlo davanti agli occhi, in cima alla vetta e dietro la croce, è stata un’esperienza stupenda, quasi mistica”. A parlare è Gioele Piccinini, 25 anni, fotografo professionista, nato a Falconara Marittima ma residente da alcuni anni a Monte San Vito. Gioele si occupa di fotografia di interni, foto commerciali per aziende e fotografia di prodotto da diversi anni, ma quello che si è trovato davanti agli occhi nei giorni scorsi è qualcosa di piuttosto raro, soprattutto nelle condizioni in cui si è verificato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
