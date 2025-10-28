La forza di una donna | Nezir impone nozze a Bahar o Piril per salvare Sarp

In La forza di una donna, il confine tra amore e sopravvivenza diventa un filo teso. Il ritorno di Nezir Korkmaz travolge Bahar e Piril con una pretesa dal sapore di ricatto: scegliere chi dovrà legarsi a lui per salvare Sarp Çe?meli. Un dilemma che lacera famiglie e coscienze, nella serie chiamata in origine Kad?n. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

