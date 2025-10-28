La forza di una donna | Nezir impone nozze a Bahar o Piril per salvare Sarp
In La forza di una donna, il confine tra amore e sopravvivenza diventa un filo teso. Il ritorno di Nezir Korkmaz travolge Bahar e Piril con una pretesa dal sapore di ricatto: scegliere chi dovrà legarsi a lui per salvare Sarp Çe?meli. Un dilemma che lacera famiglie e coscienze, nella serie chiamata in origine Kad?n. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Tre anni di Giorgia Meloni: la forza di una donna che non ha mai smesso di credere nel suo Paese.Dal coraggio alla rinascita, dalla speranza all’orgoglio.Questa è l’Italia che rialza la testa. - facebook.com Vai su Facebook
La forza di una donna, trame turche: le mogli di Cesmeli ricattate da Nezir - Nezir costringerà Piril e Bahar a decidere chi di loro due dovrà diventare sua moglie, in cambio risparmierà la vita a Sarp ... Si legge su it.blastingnews.com
La forza di una donna, anticipazioni 29 ottobre: Bahar si ammala, Nezir progetta un rapimento - 00, tra malattie, rivelazioni e mosse nell'ombra, la vita di Bahar entra di nuovo in pericolo. Secondo msn.com
Nezir fa una proposta choc a Bahar e Piril | La forza di una donna anticipazioni - Una proposta choc da parte di Nezir Korkmaz (Hakan Karahan) metterà in seria difficoltà Bahar (Özge Özpirinçci) e Piril (Ahu Yagtu) nelle prossime puntate ... Scrive msn.com