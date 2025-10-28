La forza di una donna anticipazioni 29 ottobre | Bahar si ammala Nezir progetta un rapimento

Nell'episodio in onda mercoledì su Canale 5 alle 16.00, tra malattie, rivelazioni e mosse nell'ombra, la vita di Bahar entra di nuovo in pericolo. Ecco le anticipazioni del 29 ottobre. La dizi turca La forza di una donna torna mercoledì 29 ottobre alle 16.00 su Canale 5 con una puntata di nuovo ad alta tensione. Mentre Bahar lotta per proteggere i suoi figli Nisan e Doruk, le trame parallele di Ceyda, Sarp e Sirin si intrecciano con il disegno criminale di Nezir. In sottofondo, il dolore per gli ultimi eventi e la sensazione che ogni scelta possa cambiare tutto: è l'episodio che prepara un nuovo punto di non ritorno. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

