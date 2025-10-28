La forza del distretto Parrini | Piccoli e versatili Mancano tecnici specializzati
Le associazioni di categoria, al centro del confronto sull’oro ad Arezzo, città cuore del distretto italiano, sul tavolo temi come innovazione tecnologica e vocazione all’export. Ospite di Qn distretti anche Luca Parrini, Presidente Orafi, di Confartigianato Imprese Toscana e Presidente nazionale di Confartigianato Orafi. Parrini, perché Confartigianato partecipa alla giornata e quale sarà il tema del suo intervento? "Siamo sicuramente l’associazione più rappresentativa nel primo distretto d’Europa e dato l’argomento per noi era molto importante esserci in questo momento in cui nel distretto ci sono alcune criticità accanto a tanti aspetti positivi". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Altre letture consigliate
PerformanceLab. Lofi Chill Hip Hop Beat · Gym transformation. Smetti di allenare forza o potenza separatamente: usa il Metodo Complex (Cometti 2002). Accoppia uno stimolo di forza massimale con uno di velocità/potenza sullo stesso distretto: forza?velocit - facebook.com Vai su Facebook
Vicenzaoro, il primo test dell’anno. Sono oltre 200 gli espositori aretini. Parrini: "La nostra forza è la qualità" - Da oggi a martedì 21, il salone internazionale del gioiello ospiterà 1300 espositori da tutto il mondo. Come scrive lanazione.it
La nuova filosofia di Pitti Filati: "Ordini più piccoli e flessibilità" - Consapevoli della propria forza creativa, unica e inimitabile, ma anche del momento storico sul mercato internazionale, la truppa di 29 imprenditori pratesi del distretto del tessile si sono ... Lo riporta lanazione.it