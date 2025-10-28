La forza del distretto Parrini | Piccoli e versatili Mancano tecnici specializzati

Le associazioni di categoria, al centro del confronto sull’oro ad Arezzo, città cuore del distretto italiano, sul tavolo temi come innovazione tecnologica e vocazione all’export. Ospite di Qn distretti anche Luca Parrini, Presidente Orafi, di Confartigianato Imprese Toscana e Presidente nazionale di Confartigianato Orafi. Parrini, perché Confartigianato partecipa alla giornata e quale sarà il tema del suo intervento? "Siamo sicuramente l’associazione più rappresentativa nel primo distretto d’Europa e dato l’argomento per noi era molto importante esserci in questo momento in cui nel distretto ci sono alcune criticità accanto a tanti aspetti positivi". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

