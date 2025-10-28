La finanza torna a parlare ai giovani | presentato a Milano lo Starting Finance Investment Meeting 2025
La fi nanza non è solo numeri e grafi ci: è fatta di storie, di valori e di futuro. Ed è proprio con chi quel futuro lo sta costruendo che oggi torna a dialogare. Questa mattina, presso la sede dell’Associazione Stampa Estera di Milano, si è tenuta la conferenza di presentazione dello Starting Finance Investment Meeting 2025 (SFIM), l’evento ideato da Starting Finance per avvicinare le nuove generazioni al mondo dell’economia, della fi nanza e dell’impresa. Il meeting, in programma il 3 e 4 novembre negli spazi di Superstudio Events di Milano, riunirà sul palco alcuni tra i volti più influenti e riconosciuti del panorama finanziario, imprenditoriale e mediatico italiano per due giornate di incontri, panel e confronti aperti con migliaia di studenti e giovani professionisti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
