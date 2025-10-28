Pesaro, 28 ottobre 2025 – Ci andranno. Ma forse qualcuno partirà con il mal di pancia. L’ Orchestra Filarmonica “Gioachino Rossini” si prepara a volare a Mosca per esibirsi nella prestigiosa Grande Sala del Conservatorio il 20 novembre, ospite del XV Festival Internazionale Rostropovich. Un invito di grande rilievo, il festival è uno degli appuntamenti più blasonati del panorama musicale mondiale, che consacra la formazione pesarese come ambasciatrice della musica italiana in Russia. Sul podio, come direttore e guida artistica, ci sarà Luca Maria Testa, preside del liceo scientifico-musicale “Marconi”, con un programma che va da Mahler e Schubert e Elgar e naturalmente Rossini, che dà il nome all’orchestra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Filarmonica Rossini va in Russia, il concerto diventa caso politico: “Macchiamo la nostra immagine”