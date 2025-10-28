I titoli di questa mattina erano tutti fuochi d’artificio, Orbàn contro tutti, Meloni imbarazzata, Trump sbaglia. E poi, nell’intervista all’interno, “ Repubblica “ faceva dire a Viktor Orbàn cose abbastanza pesanti, quasi minacciose nei confronti del presidente Usa sulle sanzioni a Putin. “Repubblica” e l’intervista a Orban contestata dall’Ungheria. “Sarò presto a Washington per discuterne con il presidente Trump. Stiamo ragionando su come costruire un sistema sostenibile per l’economia del mio Paese, perché l’Ungheria dipende moltissimo dal petrolio e dal gas russo. Senza di loro, i prezzi dell’energia andranno alle stelle, provocando delle carenze nelle nostre scorte”, diceva il presidente ungherese. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

La figuraccia di "Repubblica", l'Ungheria accusa: "Manipolate le frasi di Orban, mai detto che Trump sbaglia"