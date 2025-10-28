La figlia sposa lo spacciatore dei Casalesi e nel mirino della prefettura finisce l' azienda del padre
La prima sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, presieduta da Vincenzo Salamone, si è pronunciata sul ricorso presentato dalla Project Line Srl con Andrea D'Onofrio come legale rappresentante con sede a Casal di Principe, rappresentato dall'avvocato Mario Caliendo, avverso. 🔗 Leggi su Casertanews.it
