La figlia sposa lo spacciatore dei Casalesi e nel mirino della prefettura finisce l' azienda del padre

Casertanews.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La prima sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, presieduta da Vincenzo Salamone, si è pronunciata sul ricorso presentato dalla Project Line Srl con Andrea D'Onofrio come legale rappresentante con sede a Casal di Principe, rappresentato dall'avvocato Mario Caliendo, avverso. 🔗 Leggi su Casertanews.it

