La FIA spegne le speranze di titolo F1 a tavolino della Ferrari | l'analisi del budget cap smentisce tutti

Fanpage.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le voci su presunti sforamenti del budget cap della Formula 1 2024 avevano riacceso le speranze di un titolo a tavolino per la Ferrari, seconda dietro la McLaren. Ma il report ufficiale della FIA smentisce tutto: nessuna violazione dei limiti di spesa, solo un'irregolarità procedurale per Aston Martin, senza conseguenze sportive. 🔗 Leggi su Fanpage.it

