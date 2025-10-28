La FIA spegne le speranze di titolo F1 a tavolino della Ferrari | l'analisi del budget cap smentisce tutti
Le voci su presunti sforamenti del budget cap della Formula 1 2024 avevano riacceso le speranze di un titolo a tavolino per la Ferrari, seconda dietro la McLaren. Ma il report ufficiale della FIA smentisce tutto: nessuna violazione dei limiti di spesa, solo un'irregolarità procedurale per Aston Martin, senza conseguenze sportive. 🔗 Leggi su Fanpage.it
