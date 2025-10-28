' La Ferrara estense e pontificia tra delitti pene e fatti straordinari' conferenza di Francesco Scafuri

Venerdì 31 alle 17 anche la cultura alta cede il passo alla moda di Halloween, presso la sala parrocchiale della chiesa di San Giuseppe Lavoratore si tiene infatti la conferenza dello storico e scrittore Francesco Scafuri dal titolo 'La Ferrara estense e pontificia tra delitti, pene e fatti. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Vent'anni di $estensecom, "Ferrara celebra la sua voce libera" youtu.be/X_HQVhevvow?si… via @YouTube - X Vai su X

Una stanza moderna nel cuore di Ferrara? Alla Corte Estense For Students ti aspetta una doppia (anche uso singola) con bagno privato, aria condizionata e arredi di design. Ideale per chi vuole vivere in centro, vicino all’università e a tutti i servizi Dai un' - facebook.com Vai su Facebook

Biblioteca Popolare Giardino, presentazione del libro "La Ferrara estense e pontificia tra delitti, pene e fatti straordinari" - Biblioteca popolare giardino, Ferrariae Decus ETS e Associazione Intornoate hanno organizzato per venerdì 31 ottobre 2025 alle 17:00 nella sala parrocchiale ‘San Giuseppe Lavoratore' (via Panetti 5), ... Segnala cronacacomune.it

Con Francesco Scafuri alla scoperta de "La Ferrara estense e pontificia tra delitti, pene e fatti straordinari". Conferenza venerdì 31 ottobre alle 17:00 - Venerdì 31 ottobre 2025 alle 17:00, nella sala parrocchiale della chiesa di San Giuseppe Lavoratore in via Panetti 5 (Ferrara, zona Doro), si terrà la conferenza pubblica e gratuita dello storico e ... cronacacomune.it scrive

Comune Ferrara, 80mila euro per 'incendio' Castello Estense - Ferrara si prepara già al grande evento dell'incendio del Castello, che saluterà anche quest'anno, come da tradizione, l'arrivo del 2025. Segnala ansa.it