La Falanghina del Sannio presto sarà Docg La cooperativa La Guardiense traccia il futuro del bianco beneventano

Gamberorosso.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la denominazione campana si va verso un pacchetto di riforme che comprende anche l'introduzione delle varietà resistenti. Intanto la cantina guidata da Domizio Pigna sperimenta il suo primo spumante no alcol. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

