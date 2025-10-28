La Diaspora delle Vele | la necessità di un documentario civile e la nostra intervista a Francesca Comencini
Andrà in onda nel 2026 su Sky ed è stato presentato in anteprima alla Festa del cinema di Roma il documentario di Francesca Comencini La diaspora delle Vele, che racconta gli sfollati del complesso di Scampia dopo il crollo di parte della Vela Azzurra nel 2024. La nostra intervista a Francesca Comencini. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
