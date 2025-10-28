La diaspora delle vele intervista a Francesca Comencini | Le istituzioni dovrebbero mettersi in ascolto degli abitanti di Scampia Con questo documentario ho capito l’importanza di sentirsi una comunità

E' stato presentato a Roma alla Festa del Cinema di Roma " La diaspora delle vele ". Scritto e diretto da Francesca Comencini e in arrivo nel 2026 su Sky Documentaries e in streaming su NOW, il film racconta l'attesa di un ritorno alle nuove Vele e di una nuova vita nel quartiere attraverso le testimonianze degli abitanti colpiti dal crollo di un ballatoio della Vela Celeste nel luglio 2024. "La diaspora delle vele", intervista esclusiva a Francesca Comencini. Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Francesca Comencini alla quale abbiamo chiesto come fosse nata l'idea di raccontare quel luogo: "Lì dentro c'è tutto quello sta dentro gli stereotipi e che nessuno, in primis gli abitanti, nega.

