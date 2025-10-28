La diaspora delle vele intervista a Francesca Comencini | Le istituzioni dovrebbero mettersi in ascolto degli abitanti di Scampia Con questo documentario ho capito l’importanza di sentirsi una comunità
E’ stato presentato a Roma alla Festa del Cinema di Roma “ La diaspora delle vele “. Scritto e diretto da Francesca Comencini e in arrivo nel 2026 su Sky Documentaries e in streaming su NOW, il film racconta l’attesa di un ritorno alle nuove Vele e di una nuova vita nel quartiere attraverso le testimonianze degli abitanti colpiti dal crollo di un ballatoio della Vela Celeste nel luglio 2024. “La diaspora delle vele”, intervista esclusiva a Francesca Comencini. Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Francesca Comencini alla quale abbiamo chiesto come fosse nata l’idea di raccontare quel luogo: “Lì dentro c’è tutto quello sta dentro gli stereotipi e che nessuno, in primis gli abitanti, nega. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Altre letture consigliate
La Diaspora delle Vele e il valore della dignità secondo Francesca Comencini - X Vai su X
Grande emozione al Festival del Cinema di Roma con la "Diaspora delle Vele", un progetto nato dalla geniale intuizione di Francesca Comencini. Ma non è solo cinema: è vita. Guardando i volti, ascoltando le parole dei protagonisti, si percepisce la forza inarr - facebook.com Vai su Facebook
La Diaspora delle Vele: la necessità di un documentario civile e la nostra intervista a Francesca Comencini - Andrà in onda nel 2026 su Sky ed è stato presentato in anteprima alla Festa del cinema di Roma il documentario di Francesca Comencini La diaspora delle Vele, che racconta gli sfollati del complesso di ... comingsoon.it scrive
La Diaspora delle Vele: intervista a Francesca Comencini - La nostra intervista a Francesca Comencini su La Diaspora delle Vele, il suo nuovo documentario presentato alla Festa del Cinema di Roma. Come scrive cinefilos.it
Con “La diaspora delle Vele”, Francesca Comencini torna a Scampia - Racconta la trasformazione di un quartiere, Scampia, e il senso di comunità di alcuni suoi abitanti il documentario scritto e diretto da Francesca Comencini che è stato presentato in anteprima alla Fe ... Secondo iodonna.it