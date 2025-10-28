La denuncia di Francesca Barra | Io e le altre spogliate sul web con l’IA Ecco perché è stupro e oggi c’è il carcere

Milleunadonna.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Forse non avrà mai fine la violenza che le donne subiscono sul web, e non si fa in tempo a dimenticare oscenità come il gruppo Facebook 'Mia Moglie' e la piattaforma 'Phica.ue', che spunta un altro sito sessista che utilizza l'intelligenza artificiale per “spogliare” donne famose come conduttrici, cantanti, attrici e politiche. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

la denuncia di francesca barra io e le altre spogliate sul web con l8217ia ecco perch233 232 stupro e oggi c8217232 il carcere

© Milleunadonna.it - La denuncia di Francesca Barra: “Io e le altre spogliate sul web con l’IA”. Ecco perché è stupro e oggi c’è il carcere

Argomenti simili trattati di recente

denuncia francesca barra ioFrancesca Barra, così ha scoperto le sue foto di nudo generate con l'IA: «Il problema non è spogliarsi, ma il consenso» - Francesca Barra, giornalista e scrittrice, è diventata suo malgrado protagonista di una nuova frontiera di violenza digitale: fotografie di lei nuda, generate tramite ... Segnala leggo.it

denuncia francesca barra ioFrancesca Barra: “Online mie foto di nudo generate dall’AI”. E Jolanda Renga racconta alle Iene il ricatto subito - Mentre Jolanda Renga racconta di essere stata ricatta per foto che non esistono, l'attrice Francesca Barra ha denunciato di aver trovato online delle immagini di nudo di se stessa che sono state creat ... Si legge su dire.it

denuncia francesca barra ioDeepfake, Francesca Barra scopre le sue foto nuda su un sito: "Ci sono anche Diletta Leotta e Annalisa" - "Ho scoperto ieri che su un sito per adulti circolano immagini di me nuda, generate con l’intelligenza artificiale". Come scrive youtg.net

Cerca Video su questo argomento: Denuncia Francesca Barra Io