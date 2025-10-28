La denuncia di Francesca Barra | Io e le altre spogliate sul web con l’IA Ecco perché è stupro e oggi c’è il carcere

Forse non avrà mai fine la violenza che le donne subiscono sul web, e non si fa in tempo a dimenticare oscenità come il gruppo Facebook 'Mia Moglie' e la piattaforma 'Phica.ue', che spunta un altro sito sessista che utilizza l'intelligenza artificiale per “spogliare” donne famose come conduttrici, cantanti, attrici e politiche. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - La denuncia di Francesca Barra: “Io e le altre spogliate sul web con l’IA”. Ecco perché è stupro e oggi c’è il carcere

