La denuncia dell’opposizione | Urbanistica bloccata dai dissidi nella maggioranza

Latinatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Commissione Urbanistica bloccata dai dissidi interni alla maggioranza”: l’affondo arriva dai partiti di opposizione in Comune a Latina per i quali è “ormai evidente la frattura tra il presidente della commissione, Roberto Belvisi, e l’assessora all’Urbanistica Annalisa Muzio”. “Uno scontro. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Denuncia Dell8217opposizione Urbanistica Bloccata