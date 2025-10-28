La cometa Lemmon illumina la Bergamasca | l’incredibile scatto da Ponteranica

Ponteranica. La cometa Lemmon da diversi giorni sta attraversando i cieli di tutta Italia regalando uno spettacolo spaziale, squarciando le notti con il suo fascio di luce. E nella serata di lunedì 27 ottobre è stata visibile anche nella Bergamasca. L’ingegnere e astronomo per diletto Paolo Sirtoli l’ha immortalata da Ponteranica: è rimasta visibile per soli tre minuti, facendosi spazio tra le nuvole. “In questa immagine sono ben visibili entrambe le code: quella biancastra di polveri, più larga e curva, illuminata dalla luce del Sole, e quella azzurrina di plasma, sottile e diritta, trascinata dal vento solare lungo le linee del campo magnetico interplanetario”, spiega. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - La cometa Lemmon illumina la Bergamasca: l’incredibile scatto da Ponteranica

