La Colonna Massimiliana agli Eremitani la presentazione del libro di Ugo Fadini
Giovedì 30 ottobre 2025, alle ore 17.30, presso la Sala del Romanino al Museo Eremitani (piazza Eremitani 8, Padova), si terrà la presentazione del libro La Colonna Massimiliana (Guida storica) di Ugo Fadini, edito da Cleup Comitato Mura di Padova, 2025.Interventi introduttiviIntroducono. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
