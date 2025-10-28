La Colonna Massimiliana agli Eremitani la presentazione del libro di Ugo Fadini

Padovaoggi.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 30 ottobre 2025, alle ore 17.30, presso la Sala del Romanino al Museo Eremitani (piazza Eremitani 8, Padova), si terrà la presentazione del libro La Colonna Massimiliana (Guida storica) di Ugo Fadini, edito da Cleup Comitato Mura di Padova, 2025.Interventi introduttiviIntroducono. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Colonna Massimiliana Agli Eremitani