La colazione di Christine Lagarde al mercato di Sant’Ambrogio | Vorrei comprare tutto qui
Firenze, 28 ottobre 2025 - Visita a sorpresa di Christine Lagarde a Firenze. La presidente della Banca Centrale Europea, attesa nel capoluogo toscano per presiedere il Consiglio direttivo della Bce, ha approfittato del suo arrivo in città per una passeggiata tra i banchi del mercato di Sant’Ambrogio. Accolta dal presidente del consorzio del mercato Luca Menoni, Lagarde si è mostrata sorridente e incuriosita davanti ai prodotti locali. “Mi ha detto che ama Firenze e ama visitare i nostri mercati – ha raccontato Menoni –. Le ho illustrato la storia del mercato di Sant’Ambrogio, che lo scorso anno ha celebrato i suoi 150 anni”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
