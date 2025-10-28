La città dei motori in festa Consegnato il premio Mazzinghi al campione Giacomo Agostini

Prima l’abbraccio caloroso degli entusiasti centauri, oltre cento, nella sede del Moto Club di viale Italia, poi, poche centinaia di metri più avanti, il grande bagno di folla della sala centrale del teatro Era. Ieri pomeriggio Pontedera ha consolidato la sua fama di "città dei motori" accogliendo con tutti gli onori che meritava Giacomo Agostini, arrivato qua per ricevere la 4a edizione del prestigioso premio nazionale Alessandro Mazzinghi. Decine di autografi, foto, sorrisi, strette di mano, hanno accompagnato l’83enne leggenda vivente del motociclismo alla cerimonia di scoprimento della targa che intitolava i locali del Moto Club Pontedera ad Enio Franceschini, e poi sul palco del teatro per una serie di aneddoti e curiosità che hanno tenuto viva l’attenzione della platea, esaurita in ordine di posto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

