La Cina vince sugli Usa e pure sull’Europa figuriamoci Ma perché glielo permettiamo?

di Carblogger La Cina si è meritata la copertina dell’ Economist di questa settimana, nonostante le tragedie palestinese e ucraina. Il titolo, “Winning the trade war”, scorre sopra due giocatori di basket con canotte di Usa e Cina. All’interno viene spiegato perché a canestro (con la palla a forma di mondo e non a spicchi) stanno andando i cinesi, che studiano, programmano e tirano dritto. “Sette anni fa, quando i governanti cinesi hanno fatto il punto della situazione sul presidente Donald Trump – scrive il vicedirettore Robert Guest – si sono resi conto che una grave guerra commerciale era probabile e hanno iniziato a identificare e risolvere le vulnerabilità del loro paese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La Cina vince sugli Usa e pure sull’Europa (figuriamoci). Ma perché glielo permettiamo?

