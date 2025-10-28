La Cgil boccia il contratto collettivo della sanità | Impoverisce i lavoratori

“È stato firmato un contratto che mortifica le lavoratrici e i lavoratori della sanità pubblica e, per la prima volta, li impoverisce. Siamo in presenza di un contratto al ribasso che porta ad una perdita media mensile di 172 euro rispetto al costo della vita”. Questo è il giudizio della Funzione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

