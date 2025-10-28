La cerimonia al Sacrario dei caduti sloveni

Tradizionale cerimonia stamattina presso il Sacrario del cimitero urbano in onore dei caduti e prigionieri sloveni durante il secondo conflitto mondiale. L’ambasciata della repubblica dell’Europa centrale era rappresentata dal generale di brigata David Humar e dal ministro plenipotenziario Zorko. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

