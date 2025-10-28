La Carta etica | contro le discriminazioni di genere anche in ambito sportivo
Arezzo, 28 ottobre 2025 – . Il Comune di Arezzo ha adottato la Carta etica, per il superamento dei divari e delle discriminazioni di genere nello sport, accogliendo la proposta di Soroptimist international club Arezzo e concedendo il patrocinio all’evento di presentazione che si terrà martedì 4 novembre alle 18:00 al circolo Tennis Giotto. “Il Comune di Arezzo - ha dichiarato l’assessore alle pari opportunità Giovanna Carlettini - adotta uno strumento che rappresenta una dichiarazione programmatica e un ulteriore tassello del lavoro che stiamo portando avanti in questi anni, in nome di valori irrinunciabili come la lotta a discriminazioni e alla violenza contro le donne, in ogni ambito della società e del vivere civile. 🔗 Leggi su Lanazione.it
