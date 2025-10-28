La carrozzina elettrica invade la corsia 81enne muore travolto dal portiere dell' Inter
Il secondo portiere dell'Inter, Josep Martinez questa mattina - intorno alle 9.30 - avrebbe investito e ucciso un 81enne lungo la provinciale 32 a Fenergrò, in provincia di Como. La dinamica. L'anziano viaggiava a bordo di una carrozzina elettrica lungo la provinciale 32 a Fenegrò, cittadina del comasco, quando sarebbe stato investito da un'auto all'interno del centro abitato. Alla guida c'era il secondo portiere dell'Inter Josep Martinez. Al momento le cause e le dinamiche dell'incidente non sono ancora state accertate. Sul posto sono intervenuti i soccorsi - con automedica ed elicottero - e i carabinieri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
