La Carovana per la Pace domani fa tappa a Cesena in piazza della Libertà
Domani mattina alle 10 in piazza della Libertà a Cesena farà tappa la Carovana della Pace. "La ‘Carovana della Pace’, proposta dalle Acli nazionali, sta attraversando l’Italia per portare nelle piazze una testimonianza di come il lavoro, la giustizia sociale e la dignità delle persone siano fondamentali per costruire un’ Europa di pace e dialogo " spiega Samuele Branchetti, presidente Acli Forlì - Cesena. ‘Peace at Work - Artigiani per la Pace’ è slogan che contraddistingue questa iniziativa delle Acli "perché la pace si costruisce con il lavoro". Si tratta di un appuntamento che le Acli di Forlì-Cesena hanno voluto programmare nella nostra provincia come occasione di incontro e condivisione per affermare innanzitutto che la pace è un cammino quotidiano basato sulla fiducia e costruito sulle relazioni umane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
La 37esima tappa della Carovana della Pace delle Acli si è svolta a Nonantola,in provincia di Modena Il primo momento si è svolto in Piazza Ilaria Alpi per un presidio dedicato alla pace: un momento semplice ma importante, fatto di incontri, ascolto e impeg - facebook.com Vai su Facebook
È partita il 20 ottobre da Campobello di Mazara la “Carovana per un’economia di #Pace” promossa da Sbilanciamoci! e dalla @RetePaceDisarmo che si concluderà il 4 dicembre a Roma, con la presentazione della #Controfinanziaria #FermaIlRiarmo - X Vai su X
La Carovana della Pace delle ACLI “Peace at Work – L’Italia del lavoro costruisce la pace” fa tappa a Faenza - La Carovana della Pace “Peace at Work – L’Italia del lavoro costruisce la pace”, è una iniziativa itinerante delle Acli che da settembre a dicembre ... Lo riporta ravennanotizie.it
“Peace at Work”: la Carovana della Pace fa tappa a Rimini - Partita a settembre dal Sud Italia, “Peace at Work – L’Italia del lavoro costruisce la pace” (promossa dalle Acli ... Secondo chiamamicitta.it
A Varese la Carovana della Pace: “Peace at Work” fa tappa ai Giardini Estensi - L’appuntamento è fissato per domenica 9 novembre, ai Giardini Estensi, con un pomeriggio di incontri, testimonianze e momenti simbolici dedicati alla costruzione della pace ... varesenews.it scrive