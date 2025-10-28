La Carovana per la Pace domani fa tappa a Cesena in piazza della Libertà

Domani mattina alle 10 in piazza della Libertà a Cesena farà tappa la Carovana della Pace. "La ‘Carovana della Pace’, proposta dalle Acli nazionali, sta attraversando l’Italia per portare nelle piazze una testimonianza di come il lavoro, la giustizia sociale e la dignità delle persone siano fondamentali per costruire un’ Europa di pace e dialogo " spiega Samuele Branchetti, presidente Acli Forlì - Cesena. ‘Peace at Work - Artigiani per la Pace’ è slogan che contraddistingue questa iniziativa delle Acli "perché la pace si costruisce con il lavoro". Si tratta di un appuntamento che le Acli di Forlì-Cesena hanno voluto programmare nella nostra provincia come occasione di incontro e condivisione per affermare innanzitutto che la pace è un cammino quotidiano basato sulla fiducia e costruito sulle relazioni umane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

