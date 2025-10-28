La carica di Zlatanov | Consar giovane ma tosta

Alla Consar Ravenna non sono bastati i 24 punti di Zlatanov per portare a casa la vittoria da Macerata. Dopo la vittoria al tiebreak contro Porto Viro, i giallorossi hanno dato l’impressione di poter concedere il bis. Ma, in vantaggio 2-1, il sestetto di coach Valentini non è riuscito a chiudere il cerchio, lasciando strada alla rimonta dei padroni di casa. Sugli scudi Zlatanov, che ha chiuso col 53% in attacco e col 55% in ricezione. Bene anche il centrale Bartolucci, autore di 13 punti, col 56% in attacco. Il contributo del regista Russo (9 punti) è stato ancora una volta sopra le righe. A mancare, sotto il profilo delle cifre, è stata la coppia bulgara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

