La carica di Zlatanov | Consar giovane ma tosta

Ilrestodelcarlino.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla Consar Ravenna non sono bastati i 24 punti di Zlatanov per portare a casa la vittoria da Macerata. Dopo la vittoria al tiebreak contro Porto Viro, i giallorossi hanno dato l’impressione di poter concedere il bis. Ma, in vantaggio 2-1, il sestetto di coach Valentini non è riuscito a chiudere il cerchio, lasciando strada alla rimonta dei padroni di casa. Sugli scudi Zlatanov, che ha chiuso col 53% in attacco e col 55% in ricezione. Bene anche il centrale Bartolucci, autore di 13 punti, col 56% in attacco. Il contributo del regista Russo (9 punti) è stato ancora una volta sopra le righe. A mancare, sotto il profilo delle cifre, è stata la coppia bulgara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

la carica di zlatanov consar giovane ma tosta

© Ilrestodelcarlino.it - La carica di Zlatanov: "Consar giovane ma tosta"

Leggi anche questi approfondimenti

carica zlatanov consar giovaneSecondo tie-break in due gare per la Consar, che esce da Macerata con un punto - Zlatanov e Dimitrov garantiscono 42 punti in due (24 e 18), Zlatanov brilla a muro, con 7 blocks vincenti sui 14 totali della squadra, e Russo si conferma una sentenza dalla linea dei nove metri (5 ac ... Come scrive today.it

Cerca Video su questo argomento: Carica Zlatanov Consar Giovane