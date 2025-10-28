La canzone della Terra di Margreth Olin arriva al Cinematocasa

Palermotoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 30 ottobre arriva a Palermo al Cinematocasa (ore 21.30) La canzone della Terra di Margreth Olin (2023, 90 minuti) il lungometraggio candidato dalla Norvegia come miglior film agli Oscar, prodotto da Liv Ullmann e Wim Wenders.Già in selezione al Festival di Toronto, La canzone della Terra. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

La canzone della Terra di Margreth Olin arriva al Cinematocasa - 30) La canzone della Terra di Margreth Olin (2023, 90 minuti) il lungometraggio candidato dalla Norvegia come miglior film agli Oscar, prodo ... Da mondopalermo.it

“La canzone della Terra” di Olin per la rassegna di Kosmos - in crisi per l'inesorabile opera di distruzione messa in atto da un'umanità miope - Scrive laprovinciapavese.gelocal.it

Il lunedì del cinema: online il 2 dicembre La canzone della terra: una meravigliosa sinfonia visivo-sonora - Per il nuovo appuntamento con l’iniziativa dedicata al grande cinema di qualità, Repubblica e Wanted presentano un documentario sull’imponenza della natura filmata nel corso delle quattro stagioni e ... Scrive mymovies.it

Cerca Video su questo argomento: Canzone Terra Margreth Olin